Yli 200-vuotias Kyminlinna on haluttu avata yleisölle jo pitkään, mutta mitään ei ole tapahtunut – 50 ihmisen porukka päätti ottaa ohjat: "Tätä on jahkailtu niin kauan"

Vuosi sitten asian edistämiseksi perustettiin uusi yhdistys: Kyminlinnan linnoitusalueen ystävät. Se on pikku hiljaa käynnistänyt toimintaansa ja haluaa tehdä yhteistyötä viranomaisten ja tulevien toimijoiden kanssa, jotta linnoitusalueelle saataisiin esimerkiksi matkailu- ja tapahtumatoimintaa.

Puolustusvoimien toiminta Kyminlinnan muurien suojissa loppui vuonna 2005. Sen jälkeen alue on ollut reilun viidentoista vuoden ajan tyhjillään, lukuun ottamatta muutaman harrastajaryhmän toimintaa.

– Tätä on jahkailtu niin kauan. Tässä on sellaiset tahot hallitsemassa, joilla ei ole mahdollisuuksia edistää tämän alueen kunnostusta sen enempää kuin mitä on välttämätöntä. Mukana ei ole sellaisia tahoja, jotka saattaisivat tämän siihen kuntoon, että täällä olisi tapahtumia ja toimintaa ja isompi tulevaisuuden suunnitelma, yhdistyksen perustajajäseniin kuuluva, kotkalainen Jari Launio sanoo.