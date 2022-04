Sovun etsintä suojelutyön määrästä jatkuu TYKSissä – osapuolet kiistasta: epätarkkoja ilmaisuja, väärinkäsityksiä ja laskentatapojen eroja

Hoitajaliitot Tehy ja SuPer kertoivat viikonloppuna, että työnantajapuolen edustajat ovat useaan otteeseen antaneet virheellistä tietoa siitä , miten suojelutyövaatimuksiin on vastattu ja miten suojelutyö sairaanhoitopiireissä on hoidettu.

Muun muassa viime perjantaina Ylen haastattelussa Turun yliopistollisen keskussairaalan vt. sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö sanoi, ettei lakon takia viikonloppuna olisi käytössä kuin yksi sektiosali, ja ettei syöpä- ja dialyysihoitoja pystyttäisi antamaan. TYKSissä sektiosaleja on viikonloppuisin käytössä vain yksi normaalioloissakin, ja elintärkeitä syöpä- ja dialyysihoitoja on annettu lakon aikanakin.

Pietilän mukaan valheellisiksikin leimatuissa kommenteissa on ollut kyse väärinkäsityksistä tai laskentatapaeroista.

Tehy: Henkilöstö ei riitä normaalitilanteessakaan

Tehyn Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koordinoiva pääluottamusmies Jussi Rantanen sanoo, että ilmaisuissa on ollut epätarkkuuksia.

Haasteita henkilöstön riittävyydessä on ollut jo ennen lakkoa, eikä sitä pidä sotkea nyt käytävän työtaistelun vaikutuksiin.

Rantasen mukaan suojelutyötä on annettu oikea määrä.

– Voin luottaa siihen, mitä henkilökunta minulle raportoi. Pääasia on, että potilaat tulee hoidettua.

Suojelutyön määrä kiistakapulana

Samaa mieltä molemmat osapuolet kuitenkin ovat siitä, että tärkeintä on se, että potilaat saadaan suojelutyön aikanakin hoidettua.

– Työnantajapuoli on pyytänyt alle kolmanneksen suojelutyöhön siitä henkilöstömäärästä, mikä normaalisti olisi. On selvä asia, että tällä on varsin voimakas vaikutus, Mikko Pietilä sanoo.