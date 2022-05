MS-tauti yleistyy, mutta syyt eivät ole täysin tiedossa – kehittyneet lääkkeet auttavat nyt erityisesti sairauden alkuvaiheessa

MS-taudin hoidossa on tapahtunut ajattelutavan muutos. Sen mukaisesti tautia hoidetaan alusta lähtien aktiivisesti riittävän tehokkailla lääkkeillä, jotta toimintakyvyn heikkeneminen voitaisiin estaa tai sitä voitaisiin hidastaa. - Toivon, että olisi ollut tämä sama tilanne silloin kun minä sairastuin. Ehdottomasti mahdollisimman tehokkaalla lääkkeellä mahdollisimman nopeasti, sanoo MS-tautia sairasta Salla-Riikka Saarinen.

Suomessa on käytössä 15 erilaista lääkevalmistetta taudin alkuvaiheeseen.

Vointi voi vaihdella päivittäin

Salla-Riikka Saarinen on sairastanut MS-tautia 25 vuotta. Hänellä sairaus on ollut etenevässä vaiheessa jo pitkään. Pyörätuolia hän on käyttänyt kaksitoista vuotta tarpeen mukaan.