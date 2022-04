Tampereen terveyskeskukset palvelevat asiakkaitaan lähes normaalisti hoitajien lakosta huolimatta – lakon pitkittyessä tilanne voi muuttua

Hoitajien lakon vuoksi Tampereen Tipotien terveysaseman päivystyksessä on käynyt tänään maanantaina tavallista enemmän potilaita ja myös puheluita on tullut normaalia enemmän

– Potilaat luulivat ilmeisesti, että meidän hoitajat ovat lakossa. Tänään asia on selkiintynyt ja väki on ottanut enemmän yhteyttä ja tullut myös asemalle.

Tipotiellä lakkoon on varauduttu niin, että ajanvarauksessa on nyt maksimimiehitys, muita muutoksia ei ole tehty.

Lakossa on mukana Pirkanmaa lisäksi viisi sairaanhoitopiiriä: Helsinki ja Uusimaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, ja Keski-Suomi. Sairaanhoitopiirien vastuulla on oman alueensa erikoissairaanhoito. Lakon piirissä on myös kuntien omistamia sote-liikelaitoksia.