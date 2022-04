Venäläismedian mukaan Suomi pysäytti Vaalimaalla arvotaulukuljetuksia matkalla rajan yli – Tulli vaikenee

Tullin tiedotteen mukaan se on pysäyttänyt viikonloppuna kolme kuormaa EU-pakotteiden alaisia tuotteita Vaalimaalla. Tulli on aloittanut tapauksista esitutkinnan ja rikosnimikkeenä on epäilty törkeä säännöstelyrikos. Tiedotteen mukaan tulli on takavarikoinut pakotteiden alaisia tuotteita.