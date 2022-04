Tapaninvainion niin sanotun mattomurhan käsittely saatiin valmiiksi, mies tuomittiin murhasta elinkautiseen

Tapausta on kutsuttu mediassa Tapaninvainion mattomurhaksi. Murha tapahtui 19. ja 20. marraskuuta välisenä aikana viime vuonna.

Murhasta tuomittu mies on ollut vangittuna marraskuusta asti. Hänellä on entuudestaan väkivalta- ja huumausainerikostaustaa. Nyt tuomittu nainen on aiemmin tuomittu muun muassa useista petoksista.