Vuonna 1936 rakennettu jalkapallokatsomo on arvokas koko Suomen mittakaavassa – sen kunnostaminen olisi tärkeää, mutta vielä ei tiedä, riittävätkö Vaasan rahat

Suomessa on kaksi 1930-luvulta säilynyttä jalkapallomiljöötä: Olympiastadion Helsingissä ja Hietalahden stadionin vanha katsomo Vaasassa.

Hietalahden katsomorakennus Vaasassa on vuodelta 1936. Se on puinen ja Olympiastadionin katsomo on betoninen eli molemmat edustavat aikakautta omalla ainutlaatuisella tavallaan.