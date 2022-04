"Laitamme kaiken kuntoon, emmekä unohda tätä koskaan", sanoo vapaaehtoinen Harkovassa – ukrainalaiset siviilit uhmaavat Venäjän hyökkäystä

Venäjän hyökkäys on johtanut Ukrainassa kauhunäkyihin. Mutta huolimatta väkivallan uhasta ovat venäläisjoukot myöstoistuvasti saaneet vastaansa miehittämiensä alueiden väestön vastarinnan.

Tämä on näkynyt protesteina, joissa paikallinen väestö on osoittanut pelottomasti mieltään Venäjän joukkoja vastaan. Joskus nämä on saatu jopa perääntymään.