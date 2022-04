Hoitajalakon kiukku puree päättäjiin Pohjois-Karjalassa – Siun soten ylimmän johdon lisäpalkat käsitellään uudelleen

– Katsotaan miten paljon johtavilla työntekijöillä on lisätyötä ja miten paljon on kaikilla muilla ja miten tämä järjestellään, aluehallituksen puheenjohtaja Juha Mustonen (kesk.) kertoo.

"Palkankorotus on pieni suhteessa työmäärään"

Kuinka paljon lisätyötä Siun soten johdolla edelleen on, kun hyvinvointialueella on muutosjohtajineen kymmenkunta työntekijää (siirryt toiseen palveluun) ja omat päätöksentekoelimet aloittaneet toimintansa?

VM: Siun sotella oma malli

– Suurin työ on tällä hetkellä alueilla, joilla on hajanainen järjestämisvastuu eli hoidetaan vielä kunnissa sotea ja pelastustoimen tehtäviä ja on jopa useampia kuntayhtymiä. Totta kai työ on pienempi alueilla, joilla on olemassa integroitu kuntayhtymä niin kuin Pohjois-Karjalassa, Ahonen toteaa.