Professori Koskenniemi: Sotarikoksista syytetty Venäjä toimii käsittämättömällä tavalla – ”Vastuullinen valtio ilmoittaisi tutkivansa syytteet”

Erona on se, että kaduilla on ruumiita nyt Euroopassa.

Rikoksia ihmisyyttä vastaan

Koskenniemen mukaan Ukrainassa on kuitenkin tehty selvästi sotarikoksia, joissa siviilejä on kuollut sotatoimien yhteydessä. Niiden lisäksi on tehty ihmisyyttä vastaan kohdistuvia rikoksia, joka kohdistuvat suoraan siviileihin.

Sotilaan ja siviilin raja voinut häilyä

Geneven sopimuksissa lähtökohtana on, että taistelija on se, joka kantaa asetta näkyvästi, jolla on sotilaspuku ja joka on yhtenäisen komennon alaisena. Koskenniemi muistuttaa, että hänelle kuuluvat sotavangin oikeudet, ja antautuvaa sotilasta ei saa ampua.