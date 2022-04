Koulujen ruokalistat voivat muuttua kustannusten nousun takia: Palmian mukaan halvempia tuotteita ja jälkiruokien vähentämistä on harkittava

Palmian Mähösen mukaan palvelun tilaajien kanssa on pohdittava hinnankorotusten ohella joidenkin tuotteiden vaihtamista halvempiin tai tinkimistä esimerkiksi jälkiruoista.

– Keskeisintä on tietenkin varmistaa, että ruoka on riittävän ravitsevaa, suolapitoisuus pysyy annetuissa normeissa ja kustannukset annetuissa raameissa. Ruoan pitää myös olla riittävän maistuvaa, että lapset syövät sitä ja pysyvät virkeinä koko opintopäivän ajan, Mähönen sanoo.

Asiakkaiden totuttava nopeisiin käänteisiin

Yksi tapa vähentää kustannuksia on hävikin vähentäminen entisestään. Tuomala-Nikkanen toivookin, että asiakkaat eli etenkin koululaiset ottaisivat linjastoilla vain sen, minkä syövät.

– Jatkotilauksia tehdään sen mukaan, minkä verran ruokaa on mennyt kohteessa edellisellä kerralla. Ainahan se syömätön ruoka on se pahin mahdollinen, syöty ruoka ravitsee ja on taloudellista.