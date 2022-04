Professori Laura Kolben mukaan nykyajan yleissivistys on sydämen sivistystä: "Sillä on pärjännyt mitä kinkkisimmissä olosuhteissa"

– Tässä ajassa, kun on paljon hälyä, meteliä, epäsopua, ja epäbalanssia, niin katsoisin, että se sydämen sivistys on sitä yleissivistystä. Tullaan jälleen "ole ihmisiksi"-ulottuvuuteen.

– Sitä on tarvittu erilaisissa tilanteissa ja juuri tällä "olemalla ihmisiksi" on pärjännyt mitä kinkkisemmissä olosuhteissa.

Mitä sydämen sivistys sitten on? No, hyvinkin käytännönläheisiä asioita.

Miksi varttuneemmat määrittelevät mitä nuorten yleisivistykseen pitäisi kuulua?

– Ja sitten on koko joukko niin sanottua nippelitietoa, joka ei liity maailmanpolitiikan kynnyskysymyksiin, mutta joka voi antaa suurta iloa ja tyydytystä ihmiselle itselleen, että on valtava tietomäärä pienestä kapeasta alueesta. Sekin on arvostettavaa, Kolbe sanoo.

– Nykyäänhän se on varsin vuorovaikutteista. Kyllähän meidän muksut osaavat paljon asioita, joissa me olemme aivan avuttomia. He ovat esimerkiksi tietoteknisesti paljon sivistyneempiä. Ja sosiaalisten tilanteiden hallinta on aivan erilaista kuin vanhemmilla.