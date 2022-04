Venäjä estänee kaikin tavoin sotarikosten tutkimista – Amnestyn Johanssonin mukaan vain vallan vaihtuminen Venäjällä voisi avittaa selvittämistä

"Todisteiden kerääminen on nyt tärkeintä"

Sodankäyntiin on määritelty omat sääntönsä, jotka suojelevat erityisesti siviilejä. Hyökkäyksiä ei saa esimerkiksi kohdistaa suoraan siviileihin tai tehdä silloin, jos riski siviileihin osumiseen on liian suuri. Johanssonin ja lukuisten länsimaiden johtajien mukaan Venäjä on rikkonut näitä sääntöjä toistuvasti. Venäjä on kiistänyt syytökset.