Viljelijä kummaksuu lannoitesurkuttelua, sillä viljan hinnan nousu lupaa hyvää tuottoa: "Katelaskelmat näyttävät paremmalta kuin koskaan"

Kangasalan Sahalahdella AgriToukolan Oy:n kanankasvattamoissa lihoo kerralla 150 000 lintua tuottamassa broilerin lihaa. Isäntä Juha-Pekka Toukola viljelee myös peltoja 870 hehtaarin alalla eri puolilla Pirkanmaata ja Hämettä. Suurin osa on vuokraviljelyä.

Hänellä on takanaan kaksi huonoa satovuotta, mutta tämä kesä saa toivon kipinöimään. Uskoa valaa viljan hinnan jyrkkä nousu.

Viljelijä on saanut itsekin tuta kannattavuuden laskusta eikä vähättele maatalouskriisiä. Mutta hän oudoksuu silti kriisistä käytyä keskustelua.

Puhe velloo vain lannoitteiden ja energian hinnan nousussa unohtaen tulopuolen. Vähälle huomiolle on jäänyt se, että vilja hinnan nousu kattaa reilusti tuotantopanosten kallistumisen.

Tilan traktoreista osa on lumiauraushommissa talvella. Maatalousyhtymä viljelee lähes 900 hehtaaria. Suurin osa alasta on vuokraviljelyä.

Surkuttelun ja lamaantumisen sijaan Toukola kehottaa viljelijöitä löytämään rahat lannoitteisiin kaikki mahdolliset kivet kääntäen. Hän uskoo, että viljantuotantotilat saavat pelloiltaan tänä vuonna paremman katteen kuin koskaan EU-aikakaudella, jos sato on vähintäänkin normaali.

Peltohehtaarilta luvassa 400 euron lisätuotto

Viljasta sai viime syksynä keskimäärin 150 euroa tuhannelta kilolta. Nyt viljapörssien hinta pyörii yli kaksinkertaisissa summissa. Viljasta tehdään ennakkokauppoja, joissa ohra, vehnä ja kaura kiinnitetään yli 300 euroon tonnilta. Ruis on loivemmassa nousussa.

Juha-Pekka Toukola laskee, että mikäli hehtaari tuottaa 4 000 tonnia viljaa ja tonnista saa 300 euroa, niin peltohehtaarilta saa yli 600 euroa enemmän tuottoa kuin viime kesänä. Lannoitteen hinnan nousu hehtaaria kohti on puolestaan 200 euroa. Näin ollen peltohehtaarilta luvassa 400 euroa suurempi tuotto.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen arvelee myös, että viljatiloja odottaa EU-jäsenkauden parhain vuosi, jos sato on normaali.

– On mahdotonta sanoa, kuinka paljon keskimääräinen kate tänä vuonna paranee, koska muidenkin tuotantopanosten hinnat voivat vielä muuttua sotatilanteen pitkittyessä, tutkija toteaa.

Viljan hintakarkelo pyllistää kotieläintiloille

– Kotieläintiloille viljan hinnan nousu on lisäkustannus, joka heidän pitäisi saada oman tuotteen myyntihinnassa takaisin. Varsinkin siipikarjaa ja sikoja kasvattavat laskevat nyt, syövätkö eläimet enemmän kuin ne tienaavat, MTK:n Juha Lappalainen toteaa.

Karjan lannasta vähän lohtua

Tilan lukuisissa kanankasvattamoissa on yhtä aikaa 150 000 kanaa lihomassa. Kasvatuskiertoja on kahdeksan vuodessa.

Lehmän lanta on puolestaan logistisesti hankala, koska viljatilat ja maitotilat ovat paljolti eri alueilla. Sikatiloja on niin vähän, että lannalle ei synny markkinoita. Hevosen lanta puolestaan soveltuu huonosti lannoitteeksi ja siihen liittyvä hukkakauran leviämisen mahdollisuus pelottaa viljelijöitä.

– Teollisten lannoitteiden käyttäjät eivät ole kovin kiinnostuneita lannasta. Pula teollisista lannoitteista pitää olla todella paha, että he kääntävät ajatukset tähän suuntaan, ProAgrian hankeasiantuntija Tiina Heinonen arvio.

Huoltovarmuus arveluttaa

Juha-Pekka Toukola on vakuuttunut, että kahden huonon satovuoden jälkeen Suomen viljasiilot ammottavat ensi syksyyn mennessä tyhjyyttä. Tutkijat ja MTK näkevät tilanteen samoin.

Jos jatkoksi tulee vielä yksi huono sato, on viljan hintakarkelot entistä ilmeisemmät. Myös Euroopan viljasato vaikuttaa menoon.

MTK:n Juha Lappalainen arvelee, että Euroopan viljelijät käyttävät hintakriisin vuoksi tänä vuonna normaalia vähemmän lannoitteita. Se on omiaan kutistamaan kokonaissatoa. Sekin hilaa viljan hintaa ylös.

PTT puolestaan ennustaa (siirryt toiseen palveluun) , että Suomen viljasato riittää takaamaan huoltovarmuuden ja ruokaketjun toimivuuden, mikäli kasvukauden sääolosuhteet ovat suotuisat. Lisäehtona on, että lannoitteiden käyttöä optimoidaan ja kaikki viljelykelpoiset peltolohkot kylvetään.

Kesannot hyötykäyttöön

Suomessa on noin 200 000 hehtaaria erityyppisellä kesannolla olevaa pinta-alaa. Tästä noin 20 000 hehtaaria on niin sanottua ekologisen alan kesantoa. Euroopan komissio on kannustanut ottamaan sen viljelykseen, jotta ruuan- ja rehuntuotanto lisääntyisi.