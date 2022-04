Terveysyritys mokasi, ja nyt iittiläiset joutuvat kulkemaan rintasyöpäseulontaan 40 kilometrin päähän: "Tämä on törkeä palvelujen huononnus"

Osallistumisaktiivisuus rintasyöpäseulontoihin on pysytellyt viime vuosina yli 80 prosentissa, mutta vaihtelu alueiden välillä on suurta. Syöpärekisterin seulontajohtajan mukaan välimatkalla on väliä.

50–69-vuotiaat naiset kutsutaan rintasyöpäseulontaan noin kahden vuoden välein. Kuva: Mika Kanerva