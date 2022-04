Suosittu kapellimestari Santtu-Matias Rouvali jättää Tampere Filharmonian, maailmalla huippuorkestereissa kiitävän miehen viikot eivät enää riitä

Rouvali on toiminut Lontoon filharmoniaorkesterin ja Göteborgin sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina. Lisäksi hän on vieraillut Berliinissä ja lukuisissa muissa ulkomaisissa huippuorkestereissa johtamassa. Hän on saanut uusintakutsun johtamaan New Yorkin filharmoniaorkesteria.