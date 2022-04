Luontopaneeli: Jatkuvapeitteinen metsänkäsittely on usein kannattavampaa kuin avohakkuut

Uusi Luontopaneelin raportti kertoo, että jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn osuuden lisääminen puuntuotannossa vähentää luontohaittoja ja on taloudellisesti kannattavaa.

Tavoite on ristiriitainen tämänhetkisten hakkuutavoitteiden kanssa, sillä Venäjän puuntuonnin loppuminen kasvattaa paineita lisätä entisestään hakkuita ensi vuonna.

– Emme voi nostaa metsiemme hakkuumääriä ilman, että haittaamme entisestään luonnon monimuotoisuutta. Myös ilmastovaikutukset lisääntyvät, jos hakataan nykyistä enemmän. Käytännösä tämä on ristiriitainen asia.

Luontopaneelin puheenjohtaja, professori Janne Kotiahon mukaan hakkuita ei tule lisätä. Tieteentekijöistä koostuva luontopaneeli on monitieteinen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävä on edistää tieteen ja poliittisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskevissa asioissa.

Luontopaneeli korostaa jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn etuja avohakkuisiin verrattuna

Suomen metsistä suurin osa on puuntuotannossa. Talousmetsien vallitseva käsittelymuoto on jaksollinen metsänkäsittely, jossa puut kasvatetaan tyypillisesti samanikäisinä ja lopuksi tehdään avohakkuu. Sen jälkeen maapohja muokataan ja istutetaan uudet puuntaimet.

Jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn osuus on Luontopaneelin mukaan Suomessa toistaiseksi pieni: vuoden 2020 metsänkäyttöilmoituksissa tällä tavalla tehtyjä hakkuita oli ilmoitettu alle viisi prosenttia kaikista ilmoitetuista hakkuista.

Metsänkäsittelyn taloudellisen kannattavuuden vertailun ei tulisi perustua pelkästään puuntuotantomäärään, johon valtaosa jatkuvapeitteistä ja jaksollista metsänkäsittelyä vertailevista tutkimuksista on toistaiseksi keskittynyt.

Helsingin yliopiston metsäekonomian professori Olli Tahvosen mukaan pääpaino metsien käsittelyn tutkimuksista on tähän asti keskittynyt avohakkuiden vaikutusten arviointiin.

– Jos korko on kaksi prosenttia, niin silloin jatkuvapeitteinen metsänkäsittely, joka perustuu puiden luontaiseen uudistumiseen ja jossa vastaavaa investointikustannusta ei ole, voi tietyillä kasvupaikoilla ja erityisesti kuusella yksinkertaisesti olla kannattavampaa.

Jaksollisessa metsänhoidossa keinollinen uudistaminen on Tahvosen mukaan keskeisessä roolissa.

Monet uhanalaiset lajit ovat riippuvaisia metsästä

Uhanalaisista lajeista huomattava osa on riippuvainen metsäluonnosta.

Suomen uhanalaisista lajeista 833 lajia on riippuvaisia metsäelinympäristöistä. Suomen 34 metsäluontotyypistä 76 prosenttia on uhanalaisia eli ne ovat voimakkaasti menettäneet luontaisia ominaispiirteitään ja niiden pinta-alaa on pienennetty monimuotoisuuden kannalta haitallisesti.