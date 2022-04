Sote-alan opintoihin haluaa yhä harvempi, ja arvostuksen puute arveluttaa alalle aikoviakin – hoitajaopiskelija Vilma Meriläinen: "Ei aina voi joustaa"

Sosiaali- ja terveysalan työolot ja arvostus pohdituttavat myös alan opiskelijoita.

Tampereella sairaanhoitajiksi opiskelevat Vilma Meriläinen ja Miikka Feodoroff seisovat yhä uravalintansa takana, mutta moni asia mietityttää. Etenkin hoitajien lakon aikana alan arvostuksesta on keskusteltu opiskelijoiden kesken paljon.

– Omassa ryhmässäni ollaan melko toiveikkaita, että ehkä nyt tulee muutoksia. Me kaikki koemme, että työ on merkityksellistä ja tärkeää, mutta ei se ole riittävä korvaus. Ei aina voi joustaa. Ei aina voi saada minimiä takaisin siitä, että itse tekee täysillä. Toivottavasti työolomme ovat paremmat tulevaisuudessa, Vilma Meriläinen sanoo.

Sairaanhoitopiireillä on lakon aikana ollut huolta työntekijämääristä. Hallitus onkin valmistautunut pakottamaan lisää hoitajia työhön lainsäädännöllä. Hoitajien keskuudessa lakisuunnitelmia on pidetty iskuna vasten kasvoja, sillä suojelutyöstä on liittojen mukaan huolehdittu.

Myös opiskelijat karsastavat ajatusta pakottamisesta. Kun työ on rankkaa, työntekijöitä pitäisi määräämisen sijaan motivoida.

– Tämä on sydäntyötä. Siksi ala tarvitsee arvostusta eikä pakottamista, josta seuraa vain vastahakoisuutta. En ole harkinnut alan vaihtamista, mutta jos tulevaisuudessa on varaa valita, pitää pohtia työnantajaa tarkkaan, Miikka Feodoroff sanoo.

Meriläinen pohtii, että alalle todennäköisesti hakeutuu tunnollisia ihmisiä, jotka ovat usein valmiita joustamaan.

– Nyt on kuitenkin kyse asianmukaisesta korvauksista ja työoloista, siitä päivittäisestä työstä. Ei ole mitään kaivoa, josta vaan tulee uusia hoitajia tilalle. Tämä pakko tulee varmasti aiheuttamaan monenlaista ongelmaa.

Ala ei vedä opiskelijoita entiseen malliin

Huoli hoitajien riittävyydestä tulevaisuudessa on aiheellinen. Moni alalle aikova saattaa vaihtaa suuntaa viime metreillä, ja sosiaali- ja terveysalan suosio näyttääkin laskevan myös yhteishaussa.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredusta kerrotaan, että kun viime vuonna sote-alan laittoi ensimmäiseksi hakukohteekseen 295 nuorta, nyt vastaava luku oli enää 228.

Vilma Meriläinen ja Miikka Feodoroff kertovat tienneensä, millaisen alan ovat valinneet. Molemmat haluavat työskennellä ihmisten parissa ja ihmisten hyväksi.

– Mielikuvani oli realistinen, sillä lähipiirissä on paljon alan ihmisiä. Monien tahojen kautta oli tullut selväksi, millaista arki näissä hommissa on, eikä mitään shokkia tullut edes harjoittelussa. Työ on raskasta, mutta siinä on se kaunis merkityksellisyys, että pidetään huolta toisistamme, Vilma Meriläinen sanoo.

Liikunta-alalla alun perin työskennellyt Feodoroff on samaa mieltä.

– Toisen arvostaminen ja kunnioittaminen on tärkeää entisessäkin ammatissani, mutta täällä vielä enemmän. Edessä on ensimmäinen harjoittelu vanhusten parissa, ja siellä työn tärkeys varmaan korostuu vielä enemmän. Kyllä tässä on selkeä visio omasta tulevaisuudesta rakentunut.