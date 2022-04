Emeritusprofessori hoitoalan lakosta: potilasturvallisuus on vaarassa, mutta ilman parempia palkkoja se heikkenee tulevaisuudessa entisestään

Potilasturvallisuus on vaarassa hoitoalan lakon aikana, arvioi Itä-Suomen yliopiston potilasturvallisuuden emeritusprofessori Risto Roine . Hän kuitenkin muistuttaa, että se on vaarantunut jo ennen lakkoa.

– Potilasturvallisuus on sidoksissa tavallisessa toiminnassakin henkilöstön määrään. Se vaarantuu, jos hoitajia on liian vähän, muutama vuosi sitten eläköitynyt Roine toteaa.

Roine viittaa siihen miten tiukilla resursseilla terveydenhuollossa on viime vuodet työskennelty. Tämän tiedon valossa hän uskoo potilasturvallisuuden olevan vaarassa myös hoitajien lakon aikana.

– Hoitajapuolen näkemys on, että he ovat tehneet pitkään niska limassa töitä alipalkattuina ja hirveässä kiireessä. Tämä tunne kärjistyi nyt lakoksi.

Potilasturvallisuus on puhuttanut paljon hoitoalan lakon alettua viime viikon perjantaina.

"Lakon ajankohta on huono"

Palkkavaatimuksia hän ymmärtää, mutta lakon ajankohta on huono.

– Tämä on hankala tilanne. Pitkä korona-aika on takana ja Euroopassa on sota, Roine puntaroi.