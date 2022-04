Nämä kuvat Butšasta muuttivat maailmaa – Ukrainan sota paljastui entistä julmemmaksi

Butšan takaisinvaltauksen jälkeen maailman tiedotusvälineet ovat täyttyneet äärimmäisen raaoista kuvista, joita kaupungista on välitetty.

Butšasta käytiin Ukrainan ja Venäjän joukkojen välillä ankara taistelu, jonka jäljiltä kaupungin kaduille on jäänyt valtava määrä ilmeisesti lähinnä Venäjän armeijan tuhottua sotakalustoa.

Ensi kertaa sodan aikana on paljastunut todisteita siviilien järjestelmällisestä surmaamisesta. Siviiliuhrien ruumiita on pakattu hätäisesti muovisäkkeihin ja haudattu joukkohautoihin.

Joukkohaudat ovat olleet huonosti peitettyjä ja niistä on näkynyt vainajien osia ja esineitä.

Butšassa huonosti täytetty joukkohauta, josta näkyy vainajan käsi ja kenkä. Butšan pormestari Anatoly Fedoruk sanoo, että kaupungista on löydetty ainakin 280 ruumista.

Järkyttävintä on, että osa siviileistä on surmattu teloittamalla. Heitä on ammuttu päähän ja heidän kätensä ovat olleet sidottuina selän taakse.