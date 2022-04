"Epävarmuus peittoaa jo talouskriisin", toteaa souvlakiyrittäjä Ateenassa – nelinkertaiset energialaskut ja ruokamenot kyykyttävät kreikkalaisia

Hintojen kallistumisessa valtio on tukenut kreikkalaisia välittömästi ja välillisesti noin neljällä miljardilla eurolla. Se on hallituksen mukaan Euroopan suurin tämän hetkinen hätäapu suhteessa maan bruttokansantuotteeseen ja väkilukuun.

Venia Kalou omistaa Ateenassa viisi souvlakiravintolaa, joissa on yli sata työntekijää. Kaloun mukaan souvlakin tunnetuin versio, pita-gyro, vastaa täyttä ateriaa, mutta on hinnaltaan täysin alimitoitettu.

Ateenalaisille kolmen euron souvlaki tekee kipeää

Jos Kreikassa arki jostain mullistuu, se on katuruokaklassikko souvlakin kallistuminen.

Sitä se on edelleenkin, vakuuttaa souvlakinsa 3,3 euroon korottanut ravintoloitsija Venia Kalou .

Korotuksen jälkeen reilut kymmenen prosenttia asiakkaista on Kaloun mukaan menetetty.

Pita-gyrossa on leivän sisällä vartaassa grillattua porsaanlihaa tai kanan paloja. Lisukkeena on muun muassa paistettuja perunoita, tomaattia, tzatzikia ja sipulia.

– Pelkään, että souvlakin hintaa on korotettava uudelleen. Siitä huolimatta, että souvlakin hinnan nousua pidetään ”pyhäinhäväistyksenä”.

”Rahan tulolle on ommeltava lisää taskuja”

Samalla kannalla on meditaatio-opettaja Lina Vallianatou .

– Rahan tulolle on ommeltava lisää taskuja, Vallianatou vitsailee.

Tälläkin hetkellä koululaisten eväsrahat on usein etsittävä heidän säästöpossuistaan, Vallianatou tunnustaa.

Tällä hetkellä kreikkalaisten minimipalkka on 663 euroa ja keskiverto nettopalkka 850 euroa kuussa. Peruselintarvikkeiden hinta maassa on noussut paikoin yli 10 prosenttia. Ateenassa työläiskaupunginosassa esimerkiksi kolmion vuokra on noin 600 euroa kuussa.