Peretiatkon perhe pakeni vallatulta alueelta Ukrainasta, kun Venäjän propaganda alkoi vaikuttaa lapsiin: "Poikani kysyi, olenko minä nyt natsi"

Ukrainan pakolaisia saapuu koko ajan lisää Joutsenon vastaanottokeskukseen, joka on yksi Suomen suurimmista vastaanottokeskuksista.

Keskuksen laitosmajoituksessa on paikkoja noin 500, joista vielä noin 100 on vapaana.

Keskuksen kirjoilla on nyt noin 560 ukrainalaista, joista parisataa on suoraan laitosmajoituksessa. Loput ovat yksityismajoituksessa laajalla alueella Etelä- ja Pohjois-Karjalassa. Kaikkiaan keskuksessa on 850 asiakasta.