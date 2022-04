Ryanairin lentokone pyörähti Lappeenrannan yllä, mutta kääntyi pois – koneen tankki oli niin täynnä, ettei laskeutuminen onnistunut

Kitkakerroin ei riittänyt

Hän kertoo, että lentokentän kiitotiestä mitataan kitkakerroin sen jälkeen, kun se on harjattu ja lingottu kuntoon.

Kenttä vaihtuu pari kertaa vuodessa

Himasen mukaan on harvinaista, että lentokone kääntyy varakentälle vastaavasta syystä.

– Se on ihan normaalia toimintaa: kaikella kaupallisella ilmailulla on aina varakenttä, johon on tehty laskelmat ja varauduttu lentämään.