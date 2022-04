Yksityismajoituksessa voi olla tuhansia ukrainalaisia, joilla on puutteita rokotuksissa – riskinä esimerkiksi koronan ja tuhkarokon leviäminen

– Suomessa on alueita, joissa lasten MPR:n eli tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta suojaavan rokotteen kattavuus on muuta maata matalampi. Tällöin yksikin tuhkarokkotapaus voi aiheuttaa alueellisen rypään tai epidemian, hän kertoo.

Rekisteröitymättömiä ukrainalaisia on saattanut saapua maahan matkailijana, työntekijänä tai muulla statuksella. Maahanmuuttoviraston arvion mukaan heitä voi olla Suomessa jopa muutamia tuhansia.

– Näiden henkilöiden terveystarkastukseen saaminen on äärettömän tärkeää, jotta pystymme turvaamaan tartuntatautien leviämisen ehkäisemisen ja havainnoimaan ajoissa mahdolliset tartuntataudit, joille muut ihmiset voivat altistua, Ruotsalainen sanoo.

Vain kaksi prosenttia ukrainalaisista saanut kolmannen koronarokotteen

Ukrainalaisten rokotussuoja kaipaa usein täydentämistä koronan, tuhkarokon, kurkkumädän tai polion osalta. Kaikissa näissä taudeissa rokotekattavuus on Ukrainassa selvästi Suomea alhaisempi ja tautien esiintyvyys korkeampi.

Esimerkiksi alhainen koronarokotekattavuus saattaa aiheuttaa riskin pandemian pahenemiselle Suomessa. Ukrainassa kaksi rokoteannosta on saanut vain 35 prosenttia väestöstä ja kolme annosta ainoastaan kaksi prosenttia kansalaisista.

– Nyt kun meillä on Suomessa meneillään pandemiapiikki, omikronin alavariantin toinen aalto käynnissä, olisi olennaista, että saataisiin mahdollisimman nopeasti ukrainalaisten koronarokotuksia täydennettyä, korostaa Ruotsalainen.

Tuberkuloosi on saattanut levitä ahtaissa pommisuojissa

– Pakolaiset ovat olleet Ukrainassa ahtaissa väestösuojissa. Se lisää riskiä, koska tauti vaatii tarttuakseen pidemmän tai toistuvan altistuksen ja on ilmavälitteinen.

Suomessa tuberkuloosia tavataan 3 tapausta 100 000 ihmistä kohden, kun Ukrainassa esiintyvyys on 73 tapausta 100 000 kohden. Lisäksi Ukrainassa antibiooteille vastustuskykyisen tuberkuloosin osuus on yli 30 prosenttia. Suomessa on ollut vain yksittäisiä tapauksia vuosittain.