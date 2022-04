Kaupunginjohtaja Markku Lumion häirintäepäily yritetään saada uuteen käsittelyyn Kauhavalla – tarkastuslautakunta aikoo kuulla ilmoituksen tehnyttä naista

– Tarkoitus on noudattaa asianmukaista järjestystä käsittelyssä eli antaa asia lautakunnasta hallituskäsittelyyn ja saada asia loppuun käsitellyksi, sanoo tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Vesa Takala .

Nykyinen kaupunginhallitus on keskustellut asiasta pöytäkirjan ulkopuolella maaliskuussa.

Kauhavalaisnainen sanoo tuohtuneensa siitä, että Lumio sanoo Komiat-lehden jatkojutussa, ettei hänellä ole tietoa hänestä tehdyistä huomautuksista tai ilmoituksista. Naisen tietojen mukaan epäasiallinen käytös on jatkunut muita naisia kohtaan.

Naisen yritys on myynyt palveluja myös Kauhavan kaupungille. Lumio ei kuitenkaan ole ollut häneen esimiessuhteessa.

Lumio myöntää kehuneensa ulkonäköä, mutta kiistää häirinnän

– Mitään häirintää en ole tehnyt, häirinnällä on tarkka määritelmä, ja siitä ei ole kysymys, sanoo Markku Lumio.

Aiempi käsittely puheenjohtajatasolla

Tarkastuslautakunnan rooli on keskustella sille tuoduista asioista ja siirtää ne eteenpäin oikealle taholle, tässä tapauksessa hallitukselle.

He pitivät kaupunginjohtajan kanssa kehityskeskusteluksi kutsutun tapaamisen, josta tarkastuslautakunta sai myöhemmin tiedonannon.

– Tarkastuslautakunnan tahtotila on taata työrauha kaupungin toimielimissä läpi koko organisaation, sanoo Takala.

Toimivalta asiassa on kaupunginhallituksella, ja Sankelo sanoo luottavansa tuolloisen puheenjohtajan arviointikykyyn. Käydyn prosessin oikeellisuus on varmistettu Kuntaliiton lakimieheltä. Sankelo katsoo asian tulleen hoidetuksi, koska väitetty käytös on kaikkien osapuolten mukaan loppunut.