Presidentti Niinistö lunastaa tänään lupauksensa edesmenneelle Jope Ruonansuulle – katso suora lähetys vierailusta kemiläiskoululla kello 10

Rehtori Mika Timonen kertoo, että koko koulu on odottanut vierailun toteutumista kovasti. Kun vierailua valmisteleva puhelu saapui, oli rehtorillakin täysi työ pysyä penkissä kiinni.

Tapahtuma on merkittävä, jännittävä ja ainutkertainen yhteinen kokemus koulun oppilaille, luonnehtivat 9.-luokkalaiset Adessa Kauranen ja Sara Silvola .

“Jope, minä menen”

Alunperin presidentin ja taiteilijan piti mennä koululle puhumaan yhdessä, mutta he eivät ehtineet toteuttaa suunnitelmaansa. Ruonansuu sairastui ruokatorven syöpään keväällä 2018, ja hän menehtyi sairauteensa pari vuotta myöhemmin.

Vaikean koronatilanteen vuoksi Syväkankaan koululla jouduttiin odottamaan presidentin vierailua tovi, kunnes vihdoin viime viikolla Presidentin kanslia tiedotti , että nyt on aika.

Tasavallan presidentin vierailu on arvovaltaisin vierailu, joka noin 500 oppilaan yhtenäiskoululla on koskaan koettu.

– On ollut vierailuja, mutta ei tämän tason. Tämä on omaa luokkaansa.

Kiusaamisen vastainen työ tuottaa tulosta

Jope Ruonansuu vieraili kouluaikojensa jälkeen ainakin nelisen kertaa Syväkankaan koululla, jossa taiteilijalla on oma nimikkosali ja pysyvä näyttely. Ruonansuun kouluvierailujen sanoma lähti nopeasti vakavoitumaan kiusaamisteemaan.

Timosen mukaan Ruonansuulla on ollut iso rooli kiusaamisen vastaisessa työssä.

– Myös kuntana Kemi pyrkii suhtautumaan kiusaamiseen vakavasti. Jopella on ollut yksilönä hyvin suuri merkitys ja on edelleen.

– Valitettavasti sitä on, mutta kaikki tekevät koko ajan töitä, että sitä vähennetään ja sitä ei olisi. Se on meidän kaikkien yhteinen tavoite. Maailma ei ole täydellinen, eikä tämäkään asia, mutta töitä me teemme, Paananen sanoo.