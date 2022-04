Analyysi: Sijoittajat innostuivat, kun teslamies osti osuuden Twitteristä – Elon Muskille kyse on kuitenkin enemmän egosta ja sananvapaudesta

Sähköautoyhtiö Teslan perustaja ja maailman rikkain mies Elon Musk on noussut somepalvelu Twitterin suurimmaksi omistajaksi hieman yli yhdeksän prosentin osuudella.

Kannattaa huomata, että mitään muuta merkittävää yhtiön liiketoiminnassa ei tapahtunut. Massat innostuvat ostamaan Twitterin osakkeita vain sillä perusteella, että myös Elon Musk on tehnyt niin.

Tässäkö Elon Muskin kolmas hitti?

Sähköautoyhtiö Tesla on osoitus siitä, että Elon Muskin visiot voivat muuttua ja ovat muuttuneet kannattavaksi liiketoiminnaksi. Tesla on ollut pitkään mukana olleille sijoittajille todellinen kultakaivos (siirryt toiseen palveluun), ja yhtiön markkina-arvo on tänään yli 1100 miljardia dollaria.