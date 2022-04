Ronja Salmen kolumni: Hurahdin alkuvuodesta Tiktokiin – sovelluksen koukuttavuutta selittää isompi ilmiö

Ääni on muuttanut kirjallisuutta pysyvästi vain muutamassa vuodessa. Tiktokin viraaliäänet muuttavat myös musiikkialaa. Äänen seuraava valloituskohde voi olla deittimaailma, jossa ääni tuntuu henkilökohtaiselta ja aidolta, kirjoittaa Salmi.

Hurahdin Tiktokiin alkuvuodesta. Sovellus on koukuttava ja järisyttävän viihdyttävä. Syitä omalle innostukselleni ja Tiktokin menestykselle on varmasti monia, mutta yksi merkittävimmistä on ääni.

Palvelu haluaa täyden huomiosi, erityisesti korvasi, kun käytät sovellusta.

Tiktokin sisällöt ovat lyhyitä pystymuotoisia videoita, mutta äänellä on julkaisuissa yhtä suuri merkitys kuin liikkuvalla kuvalla.

Sovelluksessa huumori on kuumaa kamaa, ja lähes jokaisessa julkaisussa punch line, käänne tai kliimaksi rakentuu ääniraidalle. Ero on merkittävä esimerkiksi Instagram Storiesiin, jossa käyttäjät usein erikseen kehottavat seuraajiaan laittamaan ”äänet päälle”, jos julkaisun audio on viestin kannalta merkittävä.

Kiinalaisomisteinen Tiktok itse tietää olevansa erityisesti ääneen nojaava palvelu, mistä johtuen sovellus sulkee puhelimen kaikki muut äänilähteet, kun palvelun avaa. Instagramia voi käyttää samalla kun kuuntelee Spotifysta musiikkia, mutta Tiktokissa vastaava ei onnistu.

Tiktokissa onkin erityisen helppoa etsiä erilaisia ääniä, tallentaa niitä ja lisätä omiin julkaisuihin. Viraaliksi sovelluksessa lähtee ääni, kuvan tai videon sijasta. Ääni on meemien polttoainetta, materiaalia, josta tehdään lukemattomia uusia versioita ja miksauksia. Kun palveluun liittyy ensi kertaa, ääniklipit kuulostavatkin ihmeelliseltä sekasotkulta, koska niihin on kerrostunut edellisiä viraaliääniä ja viittauksia menneisiin trendeihin.

Tiktokin sadat miljoonat nuoret käyttäjät aiheuttavat aaltoja myös musiikkimaailmassa.

Spotifyn top-listojen kärjessä on jatkuvasti Tiktok-hittejä. Usein listoilla on artisti, jolla ei ole juuri muita julkaisuja kuin globaaliksi megahitiksi noussut Tiktok-biisi. Onpa käynyt niinkin, että vuosia tai jopa vuosikymmeniä vanha kappale nousee listojen kärkeen, koska Tiktokissa kappale saa äkillistä huomiota.

Aloittelevat artistit tietävät palvelun mahdollisen voiman uralleen ja julkaisevat siksi ahkerasti uusia ääniä yleisölleen. Tässä pelissä kelpaavat myös keskeneräiset kappaleet. Tiktok-hitiksi riittää pelkkä säkeistö tai kertosäkeen nostatus. Joskus artistilla onkin kiire saada kappale valmiiksi, kun sen osanen kiertää jo somessa metsäpalon lailla. Ilmiö on vähintäänkin erikoinen, kun perinteisesti taiteilijat julkaisevat vain viimeisteltyjä teoksia. Ehkä puolivalmiiden laittaminen internettiin antaa vaikutelman vilpittömyydestä, joka vetoaa nuoreen yleisöön. Aitous on somemaailmassa hyve, jota jahdataan.

Kyynisesti voi myös ajatella, että keskeneräisten kappaleiden julkaisu on vain näppärää markkinatutkimusta, jolla testataan mikä kappale kannattaa julkaista sinkkuna.

Kustannustalot käyvät keskenään yrityskauppaa juuri äänikirjojen suosion pakottamina.

Kirjallisuudessa äänen suosio on myllännyt alan perustuksiaan myöten. Kustannustalot käyvät keskenään yrityskauppaa juuri äänikirjojen suosion pakottamina. Osa kirjoista tehdään jo suoraan korville, mikä vaikuttaa sisältöön radikaalisti.

Mihin ääni menee seuraavaksi? Yksi mahdollisuus on deittimaailma.

Isolla kirkolla Yhdysvalloissa käyttäjät voivat valita Tinderin sijasta muitakin deittaussovelluksia. Yksi tulokkaista on Hinge, joka lupaa olla deittiappi, jonka voi poistaa puhelimestaan. Tinderin loputtomien pyyhkäisyjen sijaan palvelu tarjoaa rajatusti tykkäyksiä ja kannustaa parinvalinnassa harkintaan. Hingen maailmassa omaan profiiliin kannattaakin panostaa.

Yksi keinoista on ääni. Hingen profiiliin voi äänittää vaikka parhaat puujalkavitsinsä tai kertoa harrastuksestaan.

Ääniviesti muistuttaa vastaanottajaansa toisen ihmisen inhimillisyydestä.

On helppo ymmärtää, miksi ääni toimii rakkauden markkinoilla. Ääni on intiimi ja henkilökohtainen, vastavoima loputtomalle kuvaselaukselle. Ääniviestitoiminto löytyykin nykyään liki kaikkialta Whatsappista Instagram Directiin. Itse lähetän ääniviestejä joka päivä läheisilleni, mutta myös yllättävissä työtilanteissa. Olen somessa monesti vastannut kriittiseen palautteeseen tai jopa vihaviestiin ääniviestillä, mikä on muuttanut keskustelun sävyn välittömästi.

Ääniviesti muistuttaa vastaanottajaansa toisen ihmisen inhimillisyydestä. Ääniviestin jälkeen keskustelu onkin liki aina ollut sovitteleva ja ymmärtäväinen.

Äänen vetovoimaan luottaa myös Netflixin hittisarja Love is blind. Sarjassa joukko sinkkuja tutustuu toisiinsa keskustelujen kautta, mutta ilman näköyhteyttä. Muutaman viikon intensiivisen tutustumisen jälkeen ihastuneet parit menevät kihloihin, edelleen näkemättä toisiaan. Yhteys syntyy äänen perusteella, rakastavaisten välissä olevaa seinää tuijottaen. Osallistujat ylistävät menetelmää mahdollisuudeksi tutustua aidosti, ilman näköaistin tuomaa vaikutelmaa. Aitous onkin hyve somen lisäksi myös parinvalinnassa, mitä aitous nyt realityohjelmassa ikinä tarkoittaakaan.

Ronja Salmi

Kirjoittaja roikkui liikaa sosiaalisessa mediassa jo Irc-gallerian aikaan. Tiktokissa hän ei ole vielä julkaissut yhtään tanssivideota.