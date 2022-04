Upseeriliiton kyselyssä yli 90 prosenttia kannattaa Natoon liittymistä – vastanneiden mukaan suomalaissotilaiden suorituskyky on pian kriittisellä tasolla

Naton kannatus upseerien keskuudessa on noussut selvästi muutaman kuukauden aikana. Viime marraskuussa julkaistussa Upseeriliiton ja MTV Uutisten kyselyssä (siirryt toiseen palveluun) sotilasliittoon liittymistä kannatti noin 65 prosenttia upseereista.

– Ukrainan sodan myötä oli odotettavissa, että Natoon liittymisen kannatus nousee. Edellisissä kyselyissä Venäjän uhka on nähty kaikista suurimmaksi uhkatekijäksi, joten tilanne nostaa nyt Nato-jäsenyyden suosiota. Sotilaiden mielessä on varmasti enemmän sotilaallinen suorituskyky kuin poliittinen ratkaisu, arvioi Upseeriliiton puheenjohtaja, everstiluutnantti Ville Viita .

Viidan mukaan usko kansalliseen puolustuskykyyn on upseeristossa vahva, mutta Naton nähdään tuovan sen päälle selkeän lisäarvon.

– Meillä on vuosien varrelta paljon kokemuksia kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja laajennetusta kumppanuudesta Naton kanssa. Uskon, että tietämys on lisääntynyt hyvinkin paljon. Se on varmasti suurimmaksi osaksi tässä taustalla.