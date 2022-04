Sota teki globalisaatiosta lopun, tunnettu yritysjohtaja julisti – asiantuntijat kumoavat tulkinnan, vaikka sota jättää jälkensä maailmantalouteen

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on tehnyt lopun siitä globalisaatiosta, jota olemme viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana kokeneet.

Aalto-yliopiston logistiikan professori Katri Kauppi ei usko tähän. Mitään täyskäännöstä tuskin on tiedossa, hän arvioi. Sellainen ei ole Kaupin mukaan realistista.

Samoilla linjoilla on Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö .

– Globalisaatio ei ole tullut [sodan takia] tiensä päähän, mutta se on selvästi muuttumassa.

Globalisaation huippu on monella mittarilla takana

Globalisaatiolla voidaan tarkoittaa monenlaisia asioita. Taloudellisessa globalisaatiossa on yksinkertaistettuna kyse siitä, että eri valtiot ja alueet ovat yhä tiiviimmässä taloudellisessa kanssakäymisessä toistensa kanssa – pääomat, erilaiset tuotteet ja palvelut virtaavat ja sitovat maita toisiinsa.

Monella mittarilla katsottuna globalisaation huippu on jo muutenkin takana päin. ETLA:n Ali-Yrkön mukaan globalisaation muutoksesta on ollut viitteitä useamman vuoden ajan, jo ennen koronaviruspandemiaa ja Venäjän hyökkäyssotaa.

– Globalisaation tahti alkoi hidastua noin viisi-kuusi vuotta sitten. Se ei ottanut takapakkia vaan alkoi hidastua. Tämä on nähty niin maailmalla kuin Suomessakin.

Yksi monesti käytetty mittari globalisaatiokehityksen arvioimiseen on sveitsiläisen tutkimuslaitoksen KOH-globalisaatioindeksi. Taloudellista globalisaatiota mitataan siinä esimerkiksi palveluiden ja tavaroiden kansainvälisellä kaupalla, kaupan esteiden ja ulkomaisten investointien määrällä.

Vastaavanlainen kehitys on laajemminkin mitatussa globalisaatiossa, jossa tutkimuslaitos huomioi myös poliittisen ja sosiaalisen globalisaation. Niitä mitataan esimerkiksi kansainvälisten puheluiden, ihmisten liikkuvuuden sekä kansainvälisten järjestöjen määrillä.

Toinenkin graafi antaa viitteitä siitä, että globalisaation parhaat vuodet ovat takana. Vaikka maailmankauppa käy hyvin, sen osuus maailmantalouden koosta on pienentynyt. Vuosikymmeniä kansainvälisen kaupankäynnin osuus kasvoi suhteessa maailmantalouden kokoon. Vuonna 2008 kärjistyneen finanssikriisin jälkeen tuli voimakas notkahdus, jonka jälkeen ei ole käännytty selvälle kasvutrendille.

"Sota on jatkumoa epävarmuudelle"

– Näen, että tämä sota on osa epävarmuuden jatkumoa toimitusketjujen ympäristössä. Meillä on ollut pandemia, konttipula, Brexit sekä muita geopoliittisia epävarmuuksia. Näiden johdosta yritysten on ollut pakko miettiä sitä, millaisia kustannuksia nämä riskit aiheuttavat.