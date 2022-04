Finlandia-talon 2700 valaisinta entisöidään Hollolassa – ajan patina saa näkyä uniikeissa lampuissa

Perheyrityksellä on iso urakka edessä. Hollolainen valaisinpaja Fasetti oy entisöi 2 700 Finlandia-talon valaisinta.

Toimitusjohtaja Janne Ylönen kertoo, että Finlandia-talon valaisinten entisöintiin on varattu aikaa runsas kaksi vuotta. Samaan aikaan yrityksessä kunnostetaan perusparannuksessa olevan Lahden kaupungintalon valaisimia. Ja paljon muitakin pienempiä yksittäisiä kohteita.

– Useimmiten isoissa kohteissa päädytään säilyttämään se patina, mikä valaisimiin on tullut 50 tai 100 vuoden aikana. Tätä linjaa kannattavat Museovirasto, kaupungit ja tilojen omistajat.

Patinan säilyttäminen on myös kustannuskysymys, sillä jos esimerkiksi kupari- tai messinkipinnoista lähdetään tekemään alkuperäisiä kiilloltaan, kunnostaminen maksaa monin verroin enemmän kuin patinan säilyttäminen.

Ian Gous kunnostaa 1920-luvun kristallikruunua, missä on aidot käsinhiotut lyijykristallit.

Aina patinan säilyttäminen ei onnistu

Mikäli valaisin on kärsinyt vaurioita, patinan säilyttäminen voi olla vaikeampaa. Esimerkiksi messingin juotostyöt tehdään hopealla, ja siksi valaisin joudutaan kiillottamaan, Janne Ylönen kertoo.

Kiillotettu valaisin ei sovi yhteen patinoituneiden valaisinten kanssa, vaan tällöin kaikki samaan tilaan tulevat valaisimet on kiillotettava samanlaisiksi.

Valaisinpajan vastaava Jani Knuuttila kertoo, että vaikein työvaihe valaisinten kunnostamisessa on sähköjen läpivienti varsinkin silloin, kun kyseessä on uniikki valaisin.

– Nykyään tarvitaan maadoituspisteet. Ne pitää saada rakennettua siten, että ulkonäkö ei muutu. Paljon on kiinni materiaalista. Aina mietitään valaisinkohtaisesti miten menetellään.

Jani Knuuttilalla on vahva metallialan osaaminen, mutta suurin osa alasta opitaan käytännön töitä tekemällä.

Paras lopputulos syntyy tekemällä kaiken itse

Fasetin toimitusjohtaja Janne Ylönen haluaa kiinnittää huomiota siihen, miten tärkeä vaihe pelkkä valaisinten irrottaminen on. On mietittävä miten valaisin on katossa kiinni ja miten se laitetaan takaisin kunnostuksen jälkeen. Hollolalaisyritys tekee kaikki työvaiheet omana työnään.