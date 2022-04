Seksuaalinen väkivalta herättää pelkoa Ukrainan konfliktin pahenemisesta – Amnestyn asiantuntija: "Sellainen lietsoo molempien osapuolten raakuutta"

Kiovan reunamilla kaksi humalaista venäläissotilasta astui talon pihaan. He penkoivat asukkaiden tavaroita ja syyttivät talon isäntää natsiksi. Sotilaat ampuivat miehen ja raiskasivat tämän vaimon. Perheen 4-vuotias poika itki sillä aikaa viereisessä pannuhuoneessa. Tapauksesta kertoo muun muassa The Times -lehti (siirryt toiseen palveluun), joka on haastatellut uhria maaliskuun lopussa.