Tiktokissa leviää haaste, jossa kaadutaan tahallaan koulun ruokalassa – tarjottimen heittäminen oli ensin hauskaa, nyt se saa myös kritiikkiä

Oululainen Samuel Salonen , 13, ajatteli ensin, että videot, joissa joku kaatuu tarjottimen kanssa, ovat hauskoja. Tiktokiin on noin viikon ajan ilmestynyt toinen toistaan vauhdikkaampia videoita, joissa tarjotinta kantava oppilas "kompastuu" ja tavarat leviävät lattialle. Mistä tässä on kyse?

– Heitetään tarjotin ilmaan tai eteenpäin. Enemmänkin se on sellaista huomion hakua, että kaverit katsovat, että vau kun on siistiä, selittää Salonen.

Kaatumiset näkyvät hieman eri suunnista, suurin osa on takaapäin kuvattuja eli kavereita on pyydetty kuvaamaan näyttävä heittäytyminen. Ilta-Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan joillekin heittäytyjille on saatettu maksaa pieniä palkkioitakin kaatumisesta.

Hänen tiedossaan ei ole, että muut samassa koulussa opiskelevat olisivat kokeilleet tätä Tiktok-trendiä. Eri kouluissa kuvatuista videoista on tehtailtu Tiktokiin myös kollaaseja, joissa on useampia kaatumisia leikattu peräkkäin.

Kastellin koulussa kerrottiin, että oppilailla on korvausvelvollisuus

– Valitettavasti ilmiö on tuttu. Keittiöltä on tullut viestiä, että näitä kaatumisia on useampia, että on muka kompastuttu. Laitoin tänä aamuna oppilaille viestiä, että jatkossa oppilaalla on korvausvelvollisuus, jos tällaista tapahtuu, kertoo Rauhala.