Helsingin seudulla on lunta jopa 90 senttiä, eikä loppua näy – kaupunkilaiset pettyneitä: "Talven viimeinen kosto ennen kesää"

– Tällä viikolla on odotettavissa pakkasta myös päivisin. Keväisempää on odotettavissa vasta ensi viikolla, sanoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi .

Merellä myrskyää

Hänestä tuntuu kummalliselta, että Helsingissä on kylmempää kuin pohjoisempana tähän aikaan vuodesta. Ervastilla on samansuuntaiset mietteet.

Merellä tuulee kovaa, paikoin jopa myrskyää. Maan etelä- ja länsiosassa lännen ja luoteen välinen tuuli on laajalti voimakasta, tuulen nopeus on puuskissa 20 metriä sekunnissa. Merellä tuuli voi puhaltaa jopa 21 metriä sekunnissa.

Uudellamaalla on keskimäärin puoli metriä lunta. Eniten on Espoon Nuuksiossa, jossa lumikerroksen syvyys on yli 90 senttiä. Vähiten on rannikolla Porvoossa, noin 20 senttiä, ja Hangossa, kymmenisen senttiä.