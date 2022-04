Analyysi: Hallitus haluaa osoittaa, että vaaran vuosina vähäisemmät kiistat väistyvät ja kykyä päätöksiin löytyy

Valtion tulojen ja menojen kannalta olisi ollut yks' hailee, olisiko hallitus saanut lähivuosien talouslinjaukset kasaan päivän päätteeksi tänään vai vasta huomenna. Ennakoitua nopeampi neuvottelujen päätös on siis hallituksen viesti suomalaisille.

Ministerit haluavat kertoa, että taakse on jäänyt aika – siis viime vuoden vastaava kehysriihi – jolloin hallitus kävi hajoamisen partaalla ja kiisteli yhdeksän päivää. Sujuvien neuvottelujen viesti on, että hallitus on toimintakykyinen ja kykenee ratkaisuihin.