MOT-selvitys: Suomalainen yhtiö operoi kolmea lentokonetta, jotka omistaa pakotelistalla olevan Gazprombankin johtaja

Venäläiset oligarkit käyttävät Suomeen rekisteröityjä lentokoneita. Ylen MOT-toimituksen selvityksen mukaan tällaisia koneita on tällä hetkellä kotimaisessa ilma-alusrekisterissä vähintään kolme.

Lentokoneet omistaa venäläinen liikemies Sergei Grištšenko . Hän on tehnyt pitkän uran (siirryt toiseen palveluun) Venäjän valtion omistamassa Gazprombankissa. Venäläispankki on myös lentokoneiden aikaisempi omistaja.

Koneita operoi suomalainen Polar Aviation Oy. Koneita säilytetään ja huolletaan normaalioloissa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Lentotietojen mukaan kolmella koneella on tehty kesän 2021 jälkeen satoja matkoja eri puolille maailmaa.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan kaksi koneista on siirretty Uzbekistaniin ja yksi on lentotietoja keräävän verkkosivuston mukaan (siirryt toiseen palveluun) Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Oligarkkien omistamia huvijahteja ja lentokoneita on takavarikoitu useiden miljardien eurojen arvosta viime viikkojen aikana. Koneet nykyisin omistava Grištšenko ei ole tällä hetkellä pakotelistalla.

Kaasurahoilla lentokoneita

Polar Aviation operoi lentokoneita leasing-mallilla. Tämä on varsin tavallista ilmailualalla.

Suomen ilma-alusrekisterissä Polar Aviationin käyttämien koneiden omistajaksi on ilmoitettu kyproslainen Stradian Consultants Limited.

Ainakin alkuvuoteen 2017 saakka kyproslaisyhtiön omisti Venäjän suurimpiin pankkeihin lukeutuva Gazprombank. Se on perustettu Gazprom-kaasuyhtiön tarpeisiin.

Pankki on Yhdysvaltain talouspakotteiden kohteena, mutta ei toistaiseksi EU:n. Syy tähän on Gazprombankin rooli (siirryt toiseen palveluun) Venäjän ja EU:n välisessä kaasukaupassa.

Myös Gazprombank näyttää ainakin virallisesti luopuneen kolmesta yksityiskoneestaan. Koneet omistavan Stradian Consultants Limitedin uudeksi omistajaksi tuli venäläinen liikemies Sergei Grištšenko. Kyse näyttää olevan sisäpiirin junailemasta järjestelystä. Grištšenko on työskennellyt eri johtotehtävissä Gazprombankissa.

Kolmen uuden yksityiskoneen hankintahinta on arviolta 130–150 miljoonaa euroa. Käytettyinä hankittuna hinta on selvästi alhaisempi.

Uusi kumppani Suomesta

Suomi on houkutteleva kotipaikka venäläisille yksityiskoneille monestakin syystä. Helsingistä on lyhyt matka Pietariin ja Moskovaan eli asiakkaiden luokse. Suomessa lentokoneiden huoltopalvelut ovat luotettavia. Suomen ilma-alusrekisterissä olevilla koneilla on myös hyvä ja turvallinen maine.