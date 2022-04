Analyysi: Venäjä vääristelee totuutta sodasta jopa elokuvien ja videopelien avulla, ja hirmutekojen lavastussyytteitä on nähty jo monesti ennen Butšaakin

Jokainen Butšan tapahtumista sosiaalisesta mediasta tietoa etsinyt on takuulla törmännyt videoon, jossa kadulla lojuvan ruumiin käden väitetään nousseen pois lähestyvän auton alta. Sitä on käytetty todisteena Venäjän väitteissä, joiden mukaan ukrainalaiset olisivat lavastaneet joukkosurman ja ruumiit olisivat näyttelijöitä.

Esimerkiksi digitaaliseen tiedusteluun ja IT-turvallisuuteen keskittynyt yritys Aurora Intelligence on selkeyttänyt videoa niin, että siinä näkyy, mitä todellisuudessa tapahtuu.

Todistusaineistoa optisesta harhasta on jo niin paljon, että jopa jotkut venäjämieliset tviittaajat ovat itsekin sanoneet, että on parempi olla käyttämättä alkuperäistä videoa todisteena lavastuksesta.

Joka tapauksessa "liikkuvan käden" debatti on erinomainen osoitus siitä, millä tavalla Venäjä pyrkii vaikuttamaan sosiaalisessa mediassa disinformaatiollaan. Se on osa Venäjän koneistoa, joka toimii yksittäisestä nettitrollista aivan ylimmälle valtiojohdon tasolle saakka.

Eilen keskiviikkona presidentti Vladimir Putin syytti Ukrainan viranomaisia "julmista ja kyynisistä" provokaatioista Butšassa. Ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharovan mukaan (siirryt toiseen palveluun) lavastetut ruumiit kaduilla on suunnattu kohti länttä, jotta Venäjää vastaan kohdistettaisiin lisää pakotteita ja rauhanneuvotteluja vaarannettaisiin.

Sittemmin, kun kadulta on todella löytynyt kiistatta ruumiita, venäläisten narratiivi on siirtynyt syyttämään ukrainalaisia "natseja" veriteoista. Muun muassa satelliittikuvat (siirryt toiseen palveluun) ovat kuitenkin todistaneet ruumiiden maanneen kaduilla Venäjän miehityksen aikana.

Venäläisillä on pitkät perinteet todisteiden väärentelystä aina Mainilan laukauksista saakka. Lavastukset ovat osa Venäjän informaatiosodankäyntiä, joka on päässyt erityiseen kukoistukseen sosiaalisen median valtakaudella. Varsinkin someen pyritään luomaan rinnakkaisia, valheellisia narratiiveja, joilla pyritään häivyttämään totuutta.

Ukrainan lisäksi Syyria on ollut Venäjän suurin disinformaatiosodan näyttämö. Venäjä liittyi Syyrian sotaan elokuussa 2015, mutta informaatiokoneisto käynnistyi jo paljon aiemmin.

Elokuvien ja opastusvideoiden lisäksi Venäjä on käyttänyt "todisteinaan" myös kuvia videopeleistä. Syyriassa Venäjä on jäänyt niissä kiinni ainakin kahdesti. Myös Ukrainasta on jo nähty disinformaatiovideoita, jotka ovat peräisin (siirryt toiseen palveluun) videopeleistä (siirryt toiseen palveluun).