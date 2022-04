Hiipuuko Macronin taika? Ranskan vaaliviikko voi kääntää varmana pidetyn asetelman

PARIISI Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kampanjatoimistolla käy kova kuhina. Viherseinän vieressä on iso kello, joka laskee päiviä ja tunteja ensimmäiseen kierrokseen. Niitä ei ole enää paljon, sillä vaalihuoneistot aukeavat viiden vuorokauden kuluttua.

– Tämä kampanja on ollut kieltämättä erikoinen. Ukrainan sota laittoi kaiken uusiksi ja Macron asettui ehdolle vasta todella myöhään, Branlant sanoo ja pyörittelee päätään.

– Ukrainan sota on osoittanut geopolitiikan ja diplomatian merkityksen Ranskalle. Macronilla on kykyä hoitaa näitä asioita, mitä ei voi sanoa äärioikeiston ehdokkaista.

Branlant on seurannut huolestuneena viimeisimpiä mielipidekyselyitä. Niiden mukaan istuvan presidentin kannatus on kääntynyt laskuun samalla kun äärioikeistolaisen Kansallisen liittouman puheenjohtajan Marine Le Penin suosio on nousussa.