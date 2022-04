Oppositio kommentoi kehysriihen tuloksia: Purra kaipaa helpotuksia työssäkäyville, Orpo on huolissaan julkisen velan kasvusta

Työmarkkinatukea ja työttömien peruspäivärahaa korotetaan 20–30 eurolla kuukaudessa. Tarkempi korotusajankohta on vielä auki.

Orpo huolissaan julkisen velan kasvusta

– Suomen ja suomalaisten turvallisuus on nyt asetettava tärkeysjärjestyksessä ykköseksi. On selvää, että näihin rahat on löydyttävä, Orpo kommentoi sähköpostitse.