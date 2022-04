Tarkista veroilmoituksesta ainakin työmatkakulut ja työhuonevähennys – korjattavaa voi löytyä, jos teit hybridityötä tai olit lomautettuna

Verottaja kehottaa aina tarkistamaan esitäytetyn veroilmoituksen

Johtava asiantuntija Kaija Selkäinaho Verohallinnosta muistuttaa, että esitäytetty veroilmoitus on syytä aina käydä läpi.

– Erityisesti toisena koronavuonna 2021 työtä on tehty sekä etä- että lähityönä ja on ollut lomautuksia ja työttömyyttä. Tällä on vaikutusta kodin ja työpaikan välisiin matkakuluihin ja työhuonevähennykseen, Selkäinaho sanoo.