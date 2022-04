Ruokapuoti Töölössä pysyi samanlaisena vuosikaudet – nyt se muuttui kyläkaupaksi, jonka kauppias kuvaa kaupunginosaa "intiimiksi kyläyhteisöksi"

– Se lähti vähän ajatusleikistä, kun yhtiökumppanini oli auttamassa minua leipomossa ja pohdimme sitä, kuinka harmi on, ettei Heinosella ollut enää mahdollisuutta pyörittää kauppaa, kuten ennen.

Viime syksynä Ittoselle ja Tina Pihlajarannalle tarjoutui tilaisuus ottaa perinteikäs liike haltuun, ja he päättivät tarttua siihen.

– Esimerkiksi lattia on alkuperäinen, ja myös vaaka sekä kahvimylly ovat olleet jo Heinosen aikana. Hyllyjä maalasimme hieman hillitymmän värisiksi, Ittonen kertoo.

Kyläkauppa keskellä kaupunkia

Kokoa Töölön kyläkaupalla on vain noin 30 neliömetriä.

Töölön kyläkaupasta löytyy tuoreita hedelmiä, joista osa on eksoottisiakin.

Ittosen mukaan Töölön kyläkauppa on otettu hyvin vastaan, ja asiakkaita on riittänyt toisinaan jonoksi asti.

Etenkin korona-aikana tämä on korostunut.

– Leipomossani myynti lähti silloin kattoa kohti ja huomasin, miten tärkeää ihmiselle oli saada ihmiskontakti. Ymmärsin, että se on arvokasta ja ihmiset kaipaavat sitä.

Perinteiset kyläkaupat vähenemässä

Päivittäistavarakauppa ry:n johtaja Ilkka Nieminen on sitä mieltä, että kaupungissakin sijaitseva kauppa voidaan hyvin mieltää kyläkaupaksi.

– Järjestämme joka kesäkuu kyläkauppapäivät, jonne erilaiset kaupat saavat ilmoittautua. Osa niistä on ollut kaupungissa sijaitsevia kauppoja, jotka kokevat olevansa korttelin ja naapuruston kyläkauppoja, hän toteaa.

Nieminen ajattelee, että korttelin oma kauppa on paikka, jossa nähdään naapureita ja tutustutaan henkilökuntaan ja josta voi löytäää hieman erikoisempiakin tuotteita.

– On hienoa, että kokeillaan hieman uudenlaisia kauppakonsepteja. Korttelin palveluja kannattaakin räätälöidä. Siinä mielessä tällainen kauppa voi hyvinkin kannattaa, hän sanoo.

Stereotyyppisempien kyläkauppojen tulevaisuus ei näytä yhtä valoisalta. Niiden väheneminen on ollut hurjaa, mutta sen edessä Ruokavirasto on pyrkinyt loiventamaan tilastokäyrää edes vähän. Virasto on myöntänyt kaksi kertaa erityistä tukea syrjässä oleville kyläkaupoille.