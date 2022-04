Ottawan sopimusta ei nyt saataisi aikaan, sanoo Mika Aaltola – jalkaväkimiinojen palauttaminen jakaa eduskuntaa Ylen kyselyssä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on pakottanut Suomen pohtimaan puolustustaan, ja myös jalkaväkimiinojen palauttamisen mahdollisuus on noussut julkiseen keskusteluun.

Sopimuksen tavoitteena on estää siviiliväestöä joutumasta miinojen uhriksi. Sopimukseen on liittynyt kolme neljäsosaa maailman maista, mutta esimerkiksi Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina ovat sen ulkopuolella.

– Jalkaväkimiina on erittäin kustannustehokas. Sen pelotevaikute on sellainen, että sitä ei oikein millään muulla pysty korvaamaan. Sen vuoksi olisi hyvä, että se olisi mukana meidän käytettävissä olevassa arsenaalissa Suomen puolustusta varten. Korvaavilla hankinnoilla ei ole pystytty suoraan korvaamaan jalkaväkimiinoja.

– Tässä on monia mutkia matkassa, mutta olisi tärkeää, että asia etenisi. Euroopan tasolla me olisimme ainoa maa, joka ei olisi sopimuksessa mukana, mutta uskon, että asiasta keskustellaan myös muissa maissa kuin Suomessa.

Vasemmalla pysytään sopimuksen takana

– Kaikki EU-maat ovat mukana sopimuksessa. Me teimme ratkaisun hyvin suurella enemmistöllä. Silloin sovimme, että miinat korvataan modernimmilla aseilla, ja me olemme tehneet niin. Poliitikkona minun on pakko luottaa Puolustusvoimain komentajan arvioon , että meillä ei ole mitään tarvetta palata Ottawan sopimuksessa kiellettyihin miinoihin.

– Turvallisuuspolitiikkamme pitää olla kestävää nyt, ja sen pitää olla kestävää myös sen jälkeen, kun sota Ukrainassa on päättynyt. Meidän on pidettävä huolta puolustuksestamme, ja sen me olemme tehneet. Olemme jo ennen tätä sotaa tehneet ratkaisun, että hankimme hävittäjiä. Lähtökohtamme on, että pystymme puolustamaan omaa maatamme.