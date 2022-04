Viron lahjoittamat suomalaisperäiset kenttätykit saapuneet Ukrainaan – Tšekki antoi panssarivaunuja

Viron aseavun uusin erä on jo saapunut Ukrainaan, kertoo Viron yleisradio (siirryt toiseen palveluun) ERR. Viro on toimittanut Ukrainalle muun muassa panssarintorjuntaohjuksia, telamiinoja, kertasinkoja sekä haupitseja ja niiden ampumatarvikkeita.

Aseiden lisäksi Viro antoi muun muassa drooneja, laseretäisyysmittareita ja lääkintätarvikkeita. Jo aiemmin Viro on lähettänyt Ukrainaan amerikkalaisia Javelin-panssarintorjuntaohjuksia.

Viron lahjoittamien haupitsien tarkkaa määrää ei ole kerrottu, mutta todennäköisesti kyse on paristakymmenestä tykistä. Viro osti aikoinaan Suomesta 42 haupitsia.

Ukrainalla on ennestään arviolta satoja samanlaisia 122 mm:n kenttätykkejä. Osa niistä lienee tuhoutunut taisteluissa.

Panssarikalustoa Tšekistä

Viron lisäksi eräät muutkin maat ovat auttaneet Ukrainaa lähettämällä aseita. Tšekin tiedotusvälineiden (siirryt toiseen palveluun) mukaan armeijan varastoista on annettu T-72M-taistelupanssarivaunuja sekä BVP-1-rynnäkköpanssarivaunuja ja kenttätykkejä.

Lahjoitettujen vaunujen määräksi kerrotaan Tšekissä useita kymmeniä, josta T-72M-vaunuja on Viron yleisradion mukaan runsaat kymmenen. T-72M on neuvosto- ja BVP-1 tšekkoslovakialaisvalmistetta. Kalusto on siis vanhaa, mutta toisaalta ukrainalaisille tuttua.