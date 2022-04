Hoitajalakon esiin tuomat ongelmat kumpuavat vuosikausien takaa, sanoo tutkija: "Henkilöstöstä huolen pitäminen on pitkän tähtäimen investointi"

Hoitoalalla on tutkija Liina-Kaisa Tynkkysen mielestä ehkä luotettu liikaa siihen, että joustoa löytyy aina. Toimittaja Elina Nieminen, kuvaaja Antti Eintola / Yle

Suomessa hoitajat ovat sosiaali- ja terveyspolitiikan tutkija Liina-Kaisa Tynkkysen mukaan hyvin keskeisessä asemassa hoitojärjestelmässä. He myös tekevät muihin maihin verrattuna vaativia tehtäviä.

Perjantaina alkanut 25 000 hoitajan lakko on kärjistynyt syyttelyksi. Työnantajan mukaan potilaat ovat vaarassa, sillä hoitajat eivät tule suojelutyöhön. Hoitajien mukaan heitä ei edes pyydetä töihin. Matka yhteiseen neuvottelupöytään on pitkä.

– Tilanne vaikuttaa todella tulehtuneelta, sanoo myös sosiaali- ja terveyspolitiikan tutkija Liina-Kaisa Tynkkynen Tampereen yliopistosta.

Työnantajapuolella koronapandemia on viimeisimpänä vienyt resursseja ja niin on sote-uudistuksen valmistelukin. Hoito- ja hoiva-alan työntekijät ovat olleet puolestaan jo pitkään uupuneita ja tyytymättömiä työoloihinsa. Palkan tasosta on puhuttu vuosia.

– Ehdottomasti ymmärrän hoitajia ja sitä, että he nousevat nyt puolustamaan oikeuksiaan ja vaatimaan niitä.

Tynkkynen tviittasi jo lakon ensimmäisenä päivänä siitä, että ongelma on jatkunut pitkään.

Pitäisi puhua juurisyistä

Tynkkysen mielestä lakkokeskustelussa on viime päivinä keskitytty liikaa esimerkiksi potilasturvallisuuslakiin, eikä varsinaiseen ongelmaan eli hoitajapulaan.

– Kyllähän hoitajapula varmasti vaarantaa potilasturvallisuutta jo niin sanotusti normaaliaikoina. Nyt pitäisi suunnata katseet siihen, mitkä ovat juurisyyt hoitajien kokemaan tyytymättömyyteen.

Suomessa hoitajilla on Tynkkysen mukaan keskeinen rooli monien palvelujen pyörittämisessä. Kansainvälisestikin vertailtuna hoitajat tekevät vaativia tehtäviä. Samaan aikaan palkka on hiertänyt vuosia. Tynkkynen muistuttaa, että budjetin takana on aina päättäjiä.

– Raha ja sen käyttö on aina poliittinen valinta ja poliittinen kysymys.

Hoitajat ovat kertoneet työntekijäpulan ja palkan lisäksi muista alan ongelmista kuten siitä, ettei omaan työhön tai työvuoroihin saa vaikuttaa riittävästi.

Hoitoalan johtajilla taas aika menee sijaisten etsimiseen, eikä henkilöstöjohtamiseen jää aikaa. Järjestelmä on myös Tynkkysen mielestä perustunut liikaa joustamiseen.

Hyvinvointialueet voisivat panostaa henkilöstöä kuulevaan toimintatapaan

Jatko on Tynkkysen mielestä haastava, sillä sote-alalla kaikki työntekijät alkavat olla piipussa. Takana on jo kaksi vuotta koronapandemiaa ja sote-uudistus on loppusuoralla. Vuoden 2023 alusta aloittavat hyvinvointialueet, joiden kontolle tulee pelastustoimi sekä sote-palvelut.

Tynkkynen näkee silti uudistuksessa myös mahdollisuuksia. Uudessa organisaatioissa voitaisiin luoda organisaatiokulttuuri, jossa myös henkilöstö pääsisi vaikuttamaan paremmin ja johtamisen kysymyksiin panostettaisiin.

Hän toivoo, että hyvinvointialueet ja niiden päättäjät ottaisivat asian tosissaan ja näkisivät, että henkilöstö on keskeisin resurssi.

– Henkilöstöstä huolen pitäminen on pitkän tähtäimen investointi.

Hoitajalakko voi laajentua huhtikuun puolivälissä

Lakossa on mukana kuusi sairaanhoitopiiriä: Helsinki ja Uusimaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Keski-Suomi. Sairaanhoitopiirien vastuulla on oman alueensa erikoissairaanhoito. Lakon piirissä on myös kuntien omistamia sote-liikelaitoksia.

Lakossa ovat mukana Suomen lähi- ja perushoitajien liitto Super ja sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan järjestö Tehy. Tehyn suurin ammattiryhmä ovat sairaanhoitajat. Nyt lakossa on yhteensä noin 25 000 hoitajaa. Jos sopua ei synny, lakko laajenee huhtikuun puolivälissä.

Hoitoalalla on työvoimapula, joka on vain pahentunut koronapandemian aikana. Alan vetovoima on hiipunut samaan aikaan, kun väki vanhenee ja hoitajia tarvittaisiin entistä enemmän. Siksi hoitajaliitot vaativat alalle viiden vuoden "pelastusohjelmaa" eli käytännössä palkkaohjelmaa.

Se tarkoittaisi palkkatason nostamista 3,6 prosenttia vuosittain normaalien sopimuskorotusten lisäksi. Sopimuskorotukset ovat pyörineet viime aikoina kahden prosentin tietämillä.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Keskustelu on auki 8. huhtikuuta kello 23.00 asti.