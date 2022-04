Naispappien syrjintää, lähentelyä ja loukkauksia – kysely kertoo häirinnästä seurakunnissa: "Ei mitenkään mairittelevia tuloksia"

"Ei mitenkään mairittelevaa"

– Nämä tulokset eivät ole mitenkään mairittelevia, mutta pidän valtavan hyvänä sitä, että tällainen tutkimus on tehty ja nimenomaan kirkon omasta aloitteesta, toteaa arkkipiispa Tapio Luoma .

– Toivon, että tämä kysely jollain tavalla herättää ja havahduttaa kirkollisia toimijoita ja erityisesti esimiesasemassa olevia pitämään huolta omista joukoistaan. Myös siitä, että tietoisuus vahvistuisi myös niistä mekanismeista, joita on jo käytettävissä.

Luoma toteaa, että kirkon sisällä on jo olemassa suositukset ja toimintamekanismit siihen, miten toimia epäasiallista kohtelua kohdatessa. Nyt hän toivoo, että tietoisuus näiden toimintamallien olemassaolosta lisääntyisi.

Naispappeus nousee yhä esiin

– Tämä on asia, johon on tärkeää nyt havahtua: paikka paikoin papiksi vihityt naiset kokevat syrjintää, arkkipiispa Luoma sanoo.

Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön vs. johtaja Veli-Matti Salminen arvioi, että tilanteita on kauttaaltaan, mutta kysymys naispappeudesta korostuu etenkin tietyillä alueilla, joissa vahva jalansija on konservatiivisemmilla herätysliikkeillä.