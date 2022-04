“Lännellä olisi jo ollut moraalinen velvollisuus sotilaalliseen väliintuloon”, sanoo Yhdysvaltain politiikan asiantuntija Jani Kokko Ukrainan sodan julmuuksista

Uusi kylmä sota on alkanut

Vahvimmin lännen toimia Ukrainan sotaan hillitsee, että vastassa on ydinasevalta Venäjä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on toistuvasti pyytänyt asettamaan maansa ilmatilaan lentokiellon. Presidentti kuvattuna Butšan kaupungissa 4. huhtikuuta.

– Kun Biden piti kansakunnan tila -puheensa , oli aivan kuin Ronald Reagan olisi ollut paaluttamassa Yhdysvaltain moraalista johtoasemaa läntisessä maailmassa. Uusi kylmä sota on alkanut lännen ja idän, Yhdysvaltain ja Venäjän välillä, sanoo Kokko.

Uusi kylmä sota on kuitenkin toisenlainen kuin 30 vuotta sitten päättynyt.

Yhdysvalloilla keskeinen rooli sodassa

Sotilaallisen konfliktin välttelystä huolimatta Yhdysvallat on tarjonnut miljardin dollarin verran humanitaarista apua Ukrainaan.

Tutkijan mielestä Yhdysvalloilla on sodassa keskeinen rooli, koska suurvallalla on kykyä auttaa Ukrainaa eniten koko läntisestä maailmasta.

– Euroopan Unioni ei voisi mitenkään kompensoida Yhdysvaltain apupakettia. Apu on merkittävä, jopa ratkaiseva, sanoo Kokko.

Kokko sanoo, että jo Bidenin tulo presidentiksi Trumpin jälkeen lähensi Yhdysvaltojen ja Euroopan suhdetta, mutta Ukrainan sota on tiivistänyt välejä entisestään.

Jani Kokko on Yhdysvaltain poliittisen historian väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa.

– Yhdysvallat on selvästi myös sitoutunut entistä vahvemmin Euroopan puolustamiseen ja kollektiiviseen turvallisuuteen. Se on näkynyt vahvasti Naton joukkojen siirrossa itäisen Euroopan Nato-maihin, sanoo Kokko.

Ukrainan sota sai pääpuolueet Bidenin taakse

– Periamerikkalainen eetos on, että Yhdysvallat on vapaan maailman johtaja, jota muut seuraavat. Sen tehtävänä oli kylmän sodan aikana puolustaa amerikkalaisia arvoja ja samalla koko ihmiskunnan yhteisiä arvoja. Yhdysvalloilla on taas sama tehtävä, sanoo Kokko.