Potilasturvallisuuslaki uhkaa kaatua hallituksen erimielisyyksiin, Lohi: Toivon, ettei tälläistä lakia tarvita

SDP:n sisällä erilaisia näkemyksiä

Poliittisesti tilanne on erikoinen, koska lakia valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä.

Laista vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Aki Linden pitää lakia välttämättömänä, mutta pääministeri Sanna Marin sanoi tiistaina MTV:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) , että lain säätäminen olisi “erittäin vastenmielinen teko”. Pääministeripuolueen sisälläkin on siis asiasta eri näkemyksiä.

Alussa oli vaikeita tilanteita

– Sen jälkeen suojelutyöhön on saatu paremmin väkeä. Ongelmana on kuitenkin ollut se, että hoitajia ei ole saatu kiinni, eikä tulemaan suojelutyöhön.

Valviralla ei ole tietoa kuolemantapauksista tai vakavista vammautumisista lakon aikana, mutta vaaratilanteita on ollut.

– Tietoa on aika paljon. Esimerkiksi syöpädiagnostiikka on keskeytynyt tai merkittävästi hidastunut. Syöpäkirurgia on hidastunut ja vain osa potilaista pääsee kiireellisiin leikkauksiin.