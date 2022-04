Venäläisten palkkasotilaiden epäillään sekaantuneen 300 ihmisen teloitukseen Malissa – "Kymmenvuotisen sodan pahin hirmuteko," sanoo ihmisoikeusjärjestö

Tapaus on Human Rights Watchin mukaan pahin yksittäinen julmuus, joita Malissa on raportoitu kymmenvuotisen konfliktin aikana.

"Pidätetyn surmaaminen on sotarikos"

Malin puolustusministeriö on kertonut tapauksesta sanomalla, että armeija surmasi maaliskuun lopulla 203 "terroristia" ja pidätti 51.

Pidätetyn tahallinen surmaaminen on sotarikos, järjestö toteaa.

Mali ja Venäjä sopivat joukoista viime vuonna

Paikalliset asukkaat ovat tammikuusta lähtien kertoneet järjestölle, että sotilasoperaatioihin Malin keskiosassa on osallistunut joukoittain valkoisia miehiä, jotka puhuivat tuntematonta kieltä.

HRW:n haastattelemat malilaiset uskovat uusien joukkojen olevan venäläisiä, sillä hallitus ilmoitti joulukuussa, että "venäläisiä kouluttajia" on maassa Venäjän kanssa solmitun sopimuksen nojalla.

Tätä ennen Ranskalla on ollut liki vuosikymmenen sotilaita Malissa, mutta helmikuussa ilmoitettiin (siirryt toiseen palveluun) ranskalaisten ja heidän eurooppalaisten liittolaistensa (siirryt toiseen palveluun) vetäytymisestä. Ranskan välit entiseen siirtomaahansa ovat heikentyneet Malin vuoden 2020 sotilasvallankaappauksen jälkeen.

Joukko malilaisia kantoi Malin ja Venäjän lippuja, kun he osoittivat mieltä Ranskaa vastaan Malin 60. itsenäisyyspäivänä 22. syyskuuta 2020. Mali oli aikoinaan Ranskan siirtomaa.

Wagnerin rahoittaja Putinin liittolainen?

Rahoittajaksi on väitetty (siirryt toiseen palveluun) sekä Venäjän sotilastiedustelua GRU:ta että vaikutusvaltaista liikemiestä Jevgeni Prigožinia, jolla on läheinen suhde presidentti Vladimir Putiniin. Molemmat ovat kiistäneet kytköksensä Wagneriin, jota ei virallisesti ole edes olemassa, kertoo muun muassa (siirryt toiseen palveluun) The Guardian -lehti.