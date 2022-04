Aluehallintovirasto: Jyväskylässä Attendon hoivakodissa asiakasturvallisuus on vaarantunut vakavasti

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on puuttunut Jyväskylässä ikääntyneiden tehostettua palveluasumista tarjoavan Attendo Telkänsiiven toimintaan ja vaatii useita hoivakodin epäkohtia korjattavaksi.

Aluehallintoviraston mukaan asiakasturvallisuus on Attendo Telkänsiiivessä vakavasti vaarantunut muun muassa henkilöstömäärään sekä henkilöstön osaamiseen ja koulutukseen liittyvien puutteiden takia.

Aluehallintovirasto kertoo tiedotteessaan, että se otti yksikön valvontaansa marraskuussa vuonna 2021 alun perin koronatoimiin liittyvien yhteydenottojen johdosta. Telkänsiivessä on 62 asiakaspaikkaa.

Aluehallintovirasto on listannut kaikkiaan 11 kohtaa, joissa on todettu puutteita.

Aluehallintovirasto on määrännyt toiminnasta vastaavan Attendo Telkänhoiva Oy:n huolehtimaan siitä, että yksikön välittömästä asiakastyöstä vastaavat pääosin koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, henkilöstömitoitus on riittävä kaikissa työvuoroissa ja että asiakasturvallisuus ja henkilöstön riittävyys on varmistettava myös yöaikaan.