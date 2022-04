Huonokuntoisten teiden määrä tulee kasvamaan hallituksen päätösten jälkeen – näin liikenteen rahoille kävi kehysriihessä

Hallituksen eiliset kehysriihen linjaukset toivat liikenteeseen huonoja uutisia, sillä liikenne- ja viestintäministeriöön osuu määrärahojen leikkaus. Ministeriöltä on jo aiemmin päätetty leikata 110 miljoonaa euroa, ja nyt vähennettiin vielä 17 miljoonaa euroa lisää.

– Tämä 127 miljoonan euron säästö on tarkoitus kohdistaa väylien kehittämispuoleen, eli uusien hankkeiden aloittamiseen, johon säästöä kohdistettiin jo vuosi sitten, Nygård sanoo.

– Syksyn budjettiriiheen mennessä arvioidaan tilannetta, mutta tavoite on, että perusväylänpitoon säästöä ei kohdennettaisi, Nygård jatkaa.

Hallitusohjelman mukaan perusväylänpitoon tehtiin vuodesta 2020 eteenpäin 300 miljoonan euron vuosittainen tasokorotus, jolloin rahoituksen taso on ollut aiempiin vuosiin verrattuna melko korkea. Vaihtelu rahoituksessa on ollut suurta, mikä käy ilmi Väyläviraston katsauksesta (siirryt toiseen palveluun) viime syksyltä. Alla olevan grafiikan tiedot ovat viime syksyltä.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kommentoi keskiviikkona kehysriihen ratkaisuja Facebook-kirjoituksessa (siirryt toiseen palveluun) , jossa hän harmitteli ministeriöön kohdistuneita leikkauksia. Harakan mukaan 15 miljoonan leikkaus on teknisesti kohdistettu perusväylänpitoon, mutta siirretään toisiin kohteisiin.

– Tämä hallitus on satsannut perusväylänpitoon ennätyksellisiä summia - 1,2 miljardin lisärahoituksen kaudellaan, Harakka kirjoittaa.

Huonokuntoisten teiden määrä tulee kasvamaan

– Bitumin hinta on noussut jyrkästi ja Väylävirasto on kehottanut karttamaan venäläisiä öljytuotteita uusissa urakoissa. Vaikka tarve on entistä suurempi, ensi kesänä saamme samalla rahalla paljon vähemmän asfaltointikilometrejä, Harakka kirjoittaa.